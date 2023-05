Quali saranno i primi nomi di colui il quale - con ogni probabilità - siederà sul trono del prossimo direttore sportivo della Juventus? Ecco, a fare una prima stima dei potenziali colpi della, con guida affidata a Cristiano, è il Corriere dello Sport. Che sottolinea il primo intralcio: Dejantornerà alla base, il Tottenham ha fatto sapere che non eserciterà il riscatto a 35 milioni (può farlo, perché non è scattato l’obbligo legato agli obiettivi sportivi).Il nuovo direttore avrà un centrocampo da rafforzare, e il profilo giusto potrebbe essere quello di Teun. Giocatore già seguito in tempi non sospetti dae i suoi uomini in questi anni, uscito però dai radar del Napoli in vista della prossima stagione. E che invece potrebbe fare al caso della Juve, secondo il Corriere. L'ostacolo più grande resta il prezzo, soprattutto se su Koopmeiners dovessero posarsi gli occhi di un club di Premier LEague, con il Liverpool che avrebbe già mosso i primi passi verso l'olandese.