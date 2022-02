Quando torna Zakaria? Il centrocampista svizzero salterà la Fiorentina in Coppa Italia, poi lo Spezia allo Stadium e ancora la trasferta a Marassi contro la Sampdoria, il ritorno degli ottavi di Champions League con il Villarreal e il match di campionato prima della sosta con la Salernitana. Zak, così come lo chiamano negli spogliatoi, ha già cominciato il programma di recupero con i preparatori puntando al ritorno in campo con l’Inter (il 3 aprile).