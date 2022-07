Come racconta Gazzetta,salterà non solo la prossima sfida di Dallas contro il Barcellona (nella notte tra oggi e domani, ore 2.30 italiane) e l’ultimo test contro il Real Madrid (a Los Angeles nella notte tra il 30 e il 31, ore 4 italiane) ma anche il primo mese abbondante di campionato, forse anche di più. L’ottimismo delle prime ore ieri ha lasciato il campo a una previsione decisamente meno confortante: il fastidio al ginocchio destro in realtà è causato da una lesione al menisco che molto probabilmente costringerà Pogba ad operarsi.