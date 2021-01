Quante e quali partite salterà Paulo Dybala? Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'argentino potrebbe infatti rientrare a fine gennaio per la gara con la Samp, altrimenti ai primi di febbraio per la sfida con la Roma. Il numero 10 dei bianconeri salterà quini le sfide con Genoa, Inter e Bologna in campionato, oltre ovviamente alla Supercoppa del 20 gennaio con il Napoli. Staremo a vedere se la Juve proverà a prendere 'provvedimenti' sul mercato.