Un buon test. Utile soprattutto a mettere benzina nelle gambe, ma anche a dare chiari segnali per il futuro. La Juve di Allegri si sta plasmando sul 4-3-3 che aveva riportato alla ribalta Sarri e che invece Pirlo aveva accantonato. Manca un vero regista, questo sì: Ramsey, per quanto "potrà diventare bravo" secondo Allegri, resta un giocatore adattato in quella posizione.