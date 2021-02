Dunque, quale voto dare al mercato? Innanzitutto, diteci la vostra: in basso avete il link per dare un vostro giudizio al calciomercato bianconero. Che si è formalmente chiuso oggi, che in realtà era già finito da un pezzo. Almeno quello strettamente legato alla prima squadra.Un prospetto, per di più italiano, con un occhiolino interessato al bilancio.Nell'ultimo giorno è stato poi definita la cessione attesa da mesi: Sami Khedira è andato all'Hertha Berlino, a titolo definitivo. Il centrocampista ha prima rescisso con i bianconeri e poi raggiunto la capitale tedesca: resta una buona notizia, soprattutto perché la Juventus risparmierà i 6 milioni lordi di ingaggio che l'ex Real Madrid avrebbe percepito se fosse rimasto a Torino. Da Torino è partito anche Stefano Gori, preso dal Pisa e girato nuovamente ai toscani lo scorso 15 gennaio. Poi, l'Under 23: Petrelli è alla Reggina via Genoa, Portanova si è aggregato agli stessi rossoblù. Coccolo alla Cremonese e Wesley al Sion. Colpisce lo scambio Tongya-Aké: è il più importante.In tanti attendevano un colpo in avanti. Del resto, lo stesso Pirlo l'aveva pronosticato. O meglio: aveva fatto notare il vuoto, in parte colmato dall'esperimento - se di esperimento si può parlare - di Kulusevski seconda punto. Si era parlato di Quagliarella, del ritorno di Llorente. E se il sogno è sempre stato Giroud, vicinissimo in estate, il più vicino in assoluto è certamente stato Gianluca Scamacca. Per un motivo o per un altro, non se n'è fatto nulla. E sarà un'assenza che peserà, specialmente se ci saranno problemi in infermeria, come a inizio gennaio.A dirla tutta, un acquisto sarebbe servito anche a centrocampo: con l'ormai opzione a tre, e con l'incertezza legata alle condizioni di Ramsey, la Juve in questo momento ha solo Adrien Rabiot come possibile alternativa al terzetto titolare. Certo, c'è Fagioli: ma lì vale il discorso fatto su Frabotta. Resta un rischio dettato dalla gioventù e dall'inesperienza. Pirlo lo corre volentieri, del resto altro non può fare. Tuttavia, ecco, il vuoto resta. Così come il voto. Poco meno della sufficienza. Poco più della mediocrità.