Come racconta il Corriere dello Sport, quantificare l'offerta per Milinkovic non è semplice, ma alla Juve come alle altre società interessate (su tutte United e Psg) è stato fatto capire che ci si trova più vicini alla soglia dei 50 milioni che non a quella da 100 milioni che aveva reso sostanzialmente invendibile il centrocampista serbo. Quanto basta per consolidare le ambizioni della Juve, il profilo è esattamente quello di cui ha bisogno Allegri. Mentre Pavel Nedved porta avanti in prima persona la pista che potrebbe condurre al ritorno di Paul Pogba, proprio Milinkovic condivide il ruolo di obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero.