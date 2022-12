Come racconta Gazzetta,prima della sosta ha giocato due spezzoni in campionato e uno in Champions: 59 minuti complessivi che gli sono tornati utili sotto l’aspetto mentale, sapendo di dover essere un valore aggiunto nella seconda parte della stagione. La gestione di Allegri fin qui è stata piuttosto prudente, l’ultimo stop di 15 giorni per un affaticamento muscolare (fino a Natale) è stato l’ultimo segnale della necessità di accompagnarlo fino alla migliore condizione senza forzare la mano nelle tappe intermedie. Anche per evitare gli incidenti di percorso dell’estate scorsa.