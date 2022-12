Come racconta Tuttosport, da registrare la figura di Maurizio, nuovo direttore generale, la cui presenza nel consiglio di amministrazione non è da dare per scontata anche se è possibile. Il suo compito in società sarà quello di ottimizzare i conti, sia sotto il profilo dei costi (vedi monte ingaggi) e dei ricavi, sui quali dovrà lavorare per aumentare il fatturato, con particolare attenzione al mondo digitale, di cui è esperto per essere l'amministratore delegato di Gedi (il gruppo editoriale di Exor).