Questa settimana vi abbiamo parlato dello status attuale di Weston McKennie alla Juventus:Questo soprattutto perché, oltre al suo stipendio ancora piuttosto basso rispetto ad altri suoi compagni, è stato un'autentica rivelazione nella scorsa difficile stagione. Ha stupito in particolare la sua capacità d'inserimento e realizzativa: è stato il centrocampista più prolifico della squadra di Pirlo!Su Tuttosport oggi in edicola possiamo leggere un'analisi di quello che potrà essere il ruolo dell'americano nella Juve di Allegri:[...]. Proprio la sua abilità in area avversaria potrebbe fornire a McKennie pure la chiave per aprirsi la porta della formazione titolare. Come Ibrahimovic nel Milan di Allegri, anche Ronaldo e Dybala amano muoversi anziché occupare l'area e quando saranno loro a comporre la coppia d'attacco della Juveda trequartista, ma anche partendo da esterno e accentrandosi nella fase offensiva come faceva l'anno scorso, oppure da centrale di corsa e inserimento in un centrocampo a due in cui il suo partner si occupi più della costruzione."