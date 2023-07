Come riporta Calciomercato.com, per Giuntoli è previsto un ruolo diverso al di là delle cariche,? Sarà ancora punto di riferimento tra prima squadra, settore giovanile e women. Con Giovanni Manna ds, Claudio Chiellini alla Next Gen, Matteo Tognozzi capo scouting, Federico Cherubini coordinatore delle squadre, Massimiliano Scaglia al settore giovanile puro, Stefano Braghin direttore Juventus Women.