Come racconta il Corriere dello Sport,, 44 anni, è alla suadopo essere stato, tra il 2011 e il 2014 prima direttore commerciale e poi responsabile dei ricavi. Nel triennio 2015-18 ha ricoperto il medesimo incarico di chief revenue officer al Barcellona e poi alla Roma dove, tra fine 2018 e marzo 2022, è stato anche direttore operativo, prima di tornare dall’aprile scorso, alla Continassa. Adesso avrà in mano tutta l’area sportiva del club bianconero - maschile e femminile - in un passaggio delicatissimo della vita della società e, grazie alla sua esperienza, sarà anche una figura importante nel confronto con le istituzioni italiane e internazionali.