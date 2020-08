Il 4-3-3 flessibile. Lo definisce così, il Corriere dello Sport, il modulo che Andrea Pirlo utilizzerà per i bianconeri. Scrive il giornale: "Ad oggi, il tridente di partenza potrebbe essere composto dalla novità Kulusevski a destra, Dybala riferimento centrale e Ronaldo a sinistra. Con la fascia destra che potrebbe essere anche la comfort zone per Cuadrado o lo stesso Douglas Costa, ma quest’ultimo è sulla lista dei partenti, come del resto Bernardeschi, un altro utilizzato con continuità da Sarri, in quella posizione specie nella porzione finale della scorsa stagione. A prescindere dal modulo, in ogni caso, Pirlo dovrà innanzitutto far coesistere tra Ronaldo e Dybala, vero rompicapo prima per Allegri e poi per Sarri".