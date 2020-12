Dopo la notizia del rinnovo del contratto fino al 2025 di Luca Pellegrini, quale sarà il suo futuro? Il terzino sinistro, classe 1999, è in prestito al Genoa e deve ancora chiarire il suo domani in bianconero. Come racconta il Corriere dello Sport, l'esterno non ha ancora esordito con la maglia juventina, essendo tornato prima a Cagliari e poi ceduto di nuovo temporaneamente. Al Genoa l'hanno preso volentieri e spesso è pure titolare. Le volontà però sono chiare: mancano soltanto le firme e l'annuncio ufficiale. Proseguirà alla Juventus.