Quale sarà il futuro di Federico Gatti? Come racconta La Gazzetta dello Sport, il difensore in prestito al Frosinone è già virtualmente un felino a strisce bianche e nere. Se non ci saranno terremoti, da luglio sarà uno dei quattro-cinque centrali della Juve, con un approccio alla vita e al campo che sembra perfetto per piacere ad Allegri. La Juve lo ha pagato 5 milioni più 5 di bonus, investimento da mettere presto alla prova.