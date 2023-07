Tuttosport ha intervistato Raffaello, lo zio del nuovo dt della Juve Cristiano:RAPPORTI CON I GIOCATORI - "Cristiano ha un grande rapporto con i giocatori, diretto con tutti. Li conosce personalmente uno a uno, li capisce, sa cosa possono dare e cosa no, sa prenderli per la giacca quando è il momento... Se basterà per vincere subito? Credo che il Napoli sia il favorito anche per il prossimo anno. A Cristiano e alla Juve servirà un po’ di tempo, ma penso possa fare bene".