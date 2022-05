Come racconta Gazzetta, nelle settimane scorse si è parlato spesso di un interessamento per Jorginho, ossia un regista classico. Di recente è tornato a galla il nome di Milinkovic, cioè una mezzala. La Juve non ha il potenziale economico per effettuare due acquisti costosi e quindi la decisione dovrà essere prima tattica e poi tecnica.