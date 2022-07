Angelsarà presto ufficializzato come nuovo calciatore della. Ultimi giorni per definire gli aspetti burocratici e preparare il suo arrivo a Torino. Nel frattempo, l'interrogativo è su quale numero vestirà il Fideo. A fare un punto, su questo, è la Gazzetta dello Sport: "Se per Pogba la “10” pare un destino scritto, meno certezze ci sono sulla casacca del Fideo. La più probabile? La “11” indossata negli anni al Psg, sebbene sia attualmente occupata da Juan Cuadrado. Al colombiano potrebbe toccare la stessa sorte capitatagli all’arrivo di Cristiano Ronaldo: allora aveva il “7” e lo cedette al portoghese. Chissà se il beau geste si ripeterà con Di Maria".