Resta in dubbio il futuro di Matias Soulé. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nel focus odierno sui giovani, l'esterno d'attacco argentino dovrebbe andare in ritiro con la Juve, dopodichè Massimiliano Allegri deciderà se tenerlo in prima squadra o indirizzarlo verso un'altra strada. Per lui, classe 2003, era arrivato l'esordio in Serie A il 30 novembre scorso contro la Salernitana. Poi 34 presenze in C con l'Under 23 di Lamberto Zauli, perlopiù da titolare, dove si è messo in mostra collezionando anche 5 gol e 4 assist.