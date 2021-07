C'è anchetra chi corre, suda, e poi rifà tutto questo in ordine, alla Continassa. Il calciatore croato è rientrato dall'ennesimo prestito, stavolta al Genoa: in bianconero non ha continuità dal 2017, dopo il primo anno in cui aveva dimostrato di poter valere l'investimento fatto nel 2016, quando la Juventus lo prese per 23 milioni dalla Dinamo Zagabria.Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti, magari in via definitiva. Pjaca non resterà certamente alla Juventus e - come riporta Calciomercato.com - la Juve e il suo entourage oggi hanno iniziato i lavori per chiudere quanto prima la sua cessione. Ha 26 anni, è ancora in tempo per trovare una sua dimensione e per far brillare il suo talento. Dallo Schalke 04, alla Fiorentina, all’Anderlecht, e da ultimo al Genoa, non ha mai trovato realmente continuità. In rossoblù ha segnato 3 gol e due assist, troppo pochi in 38 presenze totali (di cui solo 16 da titolare) fra campionato e coppa.