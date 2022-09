C'è anche Carlotra i giocatori dellain scadenza a giugno 2023, il futuro dei quali sarà affrontato, con più o meno urgenza, nel CdA in programma in questo venerdì 23 settembre. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il terzo portiere bianconero ha buone possibilità di essere rinnovato almeno per un altro anno (al momento guadagna circa 600.000 euro a stagione), ma con tutta probabilità il club prenderà la decisione definitiva last minute.