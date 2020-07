La Juventus vive un momento di riorganizzazione aziendale. Stefano Bertola ha preso il posto, temporaneamente, di Marco Re come CFO, anche se, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sembra indiziato a ricoprire un ruolo di responsabilità nell’area dei servizi del club anche a medio termine. Cambiamenti che comunque non dovrebbero riguardare la sfera sportiva, e dunque Fabio Paratici: come si legge sul quotidiano, per il momento è da escludere la nomina di un direttore generale, dopo la rinuncia nel 2018 ai due amministratori delegati Marotta e Mazzia.