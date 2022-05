Che ne sarà di Alvaro Morata? Se possibile, la situazione dell'attaccante spagnolo è tanto chiara quanto ingarbugliata, ma non necessariamente arriverà a un punto di svolta nell'arco di breve tempo. Dal punto di vista della Juve non ci sono dubbi: il riscatto dall'Atletico Madrid per i 35 milioni di euro pattuiti non è una cosa fattibile, così come da parte dei bianconeri non c'è nessuna intenzione di pagare i 28 milioni per cui è a bilancio in Spagna.



Secondo La Gazzetta dello Sport, restano due le vie possibili per consentirgli di proseguire la sua esperienza a Torino: un acquisto intorno ai 15-20 milioni di euro dagli stessi colchoneros o un accordo per un terzo anno di prestito, opzione difficile ma che la Juve gradirebbe particolarmente. I conti, ad ogni modo, vanno fatti anche con il Barcellona: quella blaugrana è infatti la meta preferita dal classe 1992, il cui agente dovrebbe incontrare il club verso la fine della settimana per provare a riallacciare il filo delle trattative interrotte a gennaio. Sempre possibile, secondo la rosea, la doppia operazione con Antoine Griezmann con l'Atletico, ma tutte le possibilità, o quasi, restano vive. I primi segnali di una svolta potrebbero arrivare entro il week-end.