Anche il futuro di Arekallaresta in dubbio, tanto più alla luce del terremoto che ha scosso la Vecchia Signora negli ultimi giorni. Secondo Tuttosport, nel caso del polacco molto dipenderà dal grado di fedeltà che l'attaccante dimostrerà nei confronti dei colori bianconeri, perché in questa fase saranno "premiati" con il(o il riscatto) solo i giocatori che dimostreranno di non avere dubbi in merito a club e progetto.