La situazione di Westonalla Juventus sta cambiando e che ora sembra destinato a rimanere al club.Il motivo principale di questo cambiamento è legato alle complicazioni riguardanti l'acquisto di Franck Kessié.Inoltre, l'Arabia Saudita è anche interessata a Paul Pogba, ma il suo arrivo è legato al fatto che sia integro per tornare in campo.A causa delle incertezze riguardanti il reparto mediano e la ricerca di una mezzala, la Juventus ha deciso di trattenere McKennie, che era stato oggetto di desiderio di diversi club, ma solo per un trasferimento in prestito.come il miglior piano per evitare di trovarsi intrappolati in una fase più avanzata del mercato.