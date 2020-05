La Juventus ha la possibilità di riportare a Torino Rolando Mandragora, centrale di centrocampo ceduto all'Udinese. Infatti, i bianconeri detengono una prelazione di riacquisto dai friulani e potrebbero esercitarla. Per il presidente Pozzo, però, il giocatore è importantissimo: "​Mandragora? È una situazione che dobbiamo ancora valutare. È un ragazzo serio e un giocatore importante. Noi saremmo felici se rimanesse qui a Udine con noi, ma sappiamo anche che potrebbe non essere così. Non farei previsioni al momento, così come su qualsiasi altro giocatore" le sue parole a Il Gazzettino.