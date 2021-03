Moise Kean rappresenta un profilo sempre in prima fila tra i pensieri della dirigenza della Juventus. In estate si era pensato proprio a lui, all’ex bianconero ceduto all’Everton per puntellare il reparto offensivo con la famosa quarta punta, anche se poi l’idea si concluse con un nulla di fatto e l’azzurro sbarcò al Paris Saint-Germain in prestito secco. Il club francese è soddisfatto del suo rendimento e vorrebbe imbastire una trattativa per il riscatto con i Toffees, ma come riporta Tuttosport, la Juve potrebbe fare un nuovo tentativo la prossima estate.