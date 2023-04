Nonostante qualche errore come il ritardo in estate che è costata l'esclusione in amichevole con l'Atletico Madrid o l'espulsione appena entrato con la Roma, la stagione di Moise Kean è positiva. Il centravanti è per media gol l'attaccante più prolifico ma nonostante ciò rimane sul mercato. In particolare, scrive Tuttosport, Kean è seguito in Premier League e soprattutto in Turchia, dove il Galatasaray potrebbe convincerlo anche grazie alla presenza del suo amico Zaniolo. In ogni caso, ci vorrebbe un'offerta che si aggira sulle cifre che la Juve ha pagato per riscattarlo dall'Everton, ovvero oltre 30 milioni di euro.