A gennaio, un po' a sorpresa, la Juventus ha bruciato la concorrenza e se l'è assicurato: Fabio Gatti, difensore acquistato dai bianconeri dal Frosinone e lasciato in prestito fino al termine della stagione al club del presidente Stirpe. Il momento dell'approdo a Torino si avvicina: Gatti sarà molto probabilmente impegnato nei playoff con il Frosinone, poi dopo le vacanze inizierà il suo primo ritiro con la Juventus.



IL PIANO - Ma qual è il piano della Juventus? Il club bianconero punterà su Gatti oppure lo manderà in prestito, o ancora, lo utilizzerà come pedina di scambio per qualche trattativa? Al momento, come riportato da Calciomercato.com, lo scenario più reale è questo: Gatti prenderà parte al ritiro e Allegri lo osserverà da vicino, studiandolo e osservandolo. In ottica futuro peserà anche la decisione di Chiellini: l'addio del capitano bianconero è sempre più probabile, questo libererà un posto in rosa che potrebbe essere proprio di Gatti. Con l'ultima parola di Max Allegri.