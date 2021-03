"Oltre a Ronaldo, la Juventus dovrà affrontare il caso Dybala che ormai si trascina da troppo tempo". Così scrive Tuttosport, nell'editoriale di Tony Damascelli, che prosegue: "Nessuno può discutere l’arte tecnica dell’argentino, la sua capacità di cambiare il gioco ma molte intenzioni sono state poi smentite dai fatti e la serie di infortuni, compreso il virus, hanno condizionato le prestazione de La Joya. Dybala richiede un salario di milioni undici, al netto delle tasse, quasi il doppio dell’attuale compenso, cifre che avevano un valore fino a uno o due anni fa, oggi è impossibile accettare la richiesta e presumo che possa essere arduo per il calciatore trovare, anche a fine contratto, una società che possa offrirgli quello stipendio per tre o quattro anni. O Dybala accetterà non un aumento ma una decurtazione dell’attuale salario o andrà a scadenza, dopo sette anni importanti per lui e la Juventus".