Tra i tanti giocatori che rientreranno dai rispettivi presiti al termine dell’anno (vedi Douglas Costa e Rugani), solo per Mattia De Sciglio il futuro sembra avere contorni positivi. Il terzino è stato girato in prestito al Lione ad inizio stagione, dove ha totalizzato 25 presenze diventato un punto fermo della squadra di Rudi Garcia. In poche parole ha convinto tutti, per questo l’OL starebbe ragionando a come trattenere l’ex Milan in Francia. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Lione vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, anche se non è ancora stato fissato un prezzo per il riscatto.