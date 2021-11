Sarà allail futuro di Matthijs? Una domanda a cui ora non è possibile dare una risposta secondo Mino, agente del giovane difensore olandese, che interpellato al proposito da TMW ha dribblato la questione rispondendo: "Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre... In questo momento un'intervista così non va bene". Il tema è sicuramente al centro del confronto con il club bianconero, insieme ad altri aspetti come il possibile rinnovo di Bernardeschi, la situazione di Pogba e il caso Ihattaren.