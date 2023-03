La Juve ha puntato su Enzo Barrenechea. Il centrocampista classe 2001 si è messo in mostra nella squadra di Allegri e il suo futuro sarà bianconero. Da quando? Se il presente racconta di lui in campo, il futuro per lui è fatto di un percorso per crescere: l'obiettivo è farlo giocare il più possibile, magari in prestito il prossimo anno. Lo vogliono Sassuolo ed Empoli. La Juve ci pensa, Allegri lo stima ma può sfruttare l'occasione per vederne i progressi altrove.