Apre così l'analisi del Corriere dello Sport, che fa il punto sul futuro di Exor e della Juventus, di cui la società in capo a John Elkann è controllante. Il quotidianoCon due strade da seguire e un rapporto complesso tra le attese dei tifosi e quelle degli azionisti.La holding fondata dall’Avvocato e controllata da John Elkann ha partecipazioni in Stellantis, Ferrari e CNH, oltre a possedere la Juventus e alcuni gruppi editoriali, come da tradizione. Ma "Exor - si legge - non è il giocattolo della famiglia Agnelli (e neppure di John Elkann) ma una società quotata, partecipata da importanti fondi di investimento in un mercato pubblico con un 30% flottante.Gli asset sportivi, però, hanno un vantaggio: compensano la volatilità di altri titoli, essendo poco sensibili alle oscillazioni del mercato (hanno un "beta" basso, cioè una bassa oscillazione di movimenti del listino) e godono di ricavi dati da flussi finanziari prevedibili come biglietteria e diritti tv. Inoltre, i piccoli azionisti tifosi assegnano ai titoli dei club il valore di un trofeo: per amore dei colori le tengono a oltranza, stabilizzandone il prezzo.Il Corriere dello Sport scrive: "con cui sopperire alla debolezza strutturale dei diritti domestici, elevare il profilo del brand, non tanto per assaltare la Champions oggetto del desiderio quanto per inserirsi nella élite europea.: l’uomo da 200 milioni di follower, icona di lifestyle, da sfruttare come formidabile traino commerciale. La Superlega era il punto d’arrivo di quella marcia: garantiva ricavi altissimi e stabili che avrebbero giustificato la presenza della Juve nel portafoglio Exor, oltre a regalare un windfall immediato da 300 milioni con cui sollevare gli azionisti dall’incombenza di un aumento di capitale.".E ora?: "primo, può tentare di agganciare il treno dei top club trascinati da capitali imponenti, con cui si può competere solo con investimenti colossali, ma è difficile imbastire un piano convincente dopo aver fallito perfino con CR7; secondo - si legge - inseguire il mantra della sostenibilità: pareggiare i conti, smettere di offrire super ingaggi per attrarre i migliori, scommettere sui giovani, costruire un modello nuovo che non chieda più soldi agli azionisti e così perpetuare, forse, la dominanza domestica". Non il massimo per chi vive di sogni e per un popolo, quello bianconero, che ora vuole dominare anche in Europa.