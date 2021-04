Domenica pomeriggio la Juventus fa visita all'Atalanta, e lo fa con tutto l'organico a disposizione ad eccezione di Federico Bernardeschi, fermato dal Covid-19. Andrea Pirlo può dunque scegliere tra tutti e quattro i suoi difensori centrali, per i due posti davanti al Wojciech Szczesny. Di sicuro giocherà Matthijs De Ligt, colonna del presente e del futuro. Di sicuro non giocherà Merih Demiral, guarito ancora di recente dal coronavirus. Così come è guarito di recente Leonardo Bonucci, che però si gioca con Giorgio Chiellini una maglia da titolare accanto a De Ligt.