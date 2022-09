Certamente, c'è da ricucire. Per il bene della, della stagione, dei tifosi che hanno capito come tra tecnico e capitano non scorra più buon sangue (se vogliamo parlare con eufemismi vari). Pertanto, è lecito chiederselo: qualetornerà dalla? In attesa della partita comunque decisiva di stasera - all'Italia è rimasta almeno la Nations League come ultimo sfogo -, Bonucci sa che a Torino l'aspetta un passaggio critico e fondamentale: chiarire con l'allenatore dopo la panchina di Monza.Sa, allo stesso modo, di essere centrale in ogni situazione bianconera: resta uno dei punti cardine di questo gruppo, nonostante le grandi difficoltà. In Nazionale ha dimostrato di poter ambire oltre al compitino, anche a quest'età e con i primi acciacchi. La differenza può farla la nuova difesa, questa Juve che va sempre più spedita verso la difesa a3: più possibilità di esercitare la propria balistica nel lancio, meno impegno sulle marcature. Aiuterebbe lui, Bremer e certamente Danilo. Dunque, perché no? Prima, però, chiarire e chiarirsi. Per andare avanti insieme.