Cinque italiane, nei sorteggi di lunedì prossimo, tratterranno il fiato in attesa di scoprire quale squadra il destino riserverà loro nel prossimo turno di Champions ed Europa League. Juventus e Inter, le due superstiti rimaste nella massima competizione continentale, rischiano di trovarsi di fronte un top team: per i betting analyst di GoldbetPiù complicata la situazione dell’Inter con i nerazzurri che vedono il sorteggio con Manchester City, Liverpool o Manchester United come il più probabile a quota 4,75. Se il percorso delle italiane in Champions League si annuncia tortuoso, quello in Europa League potrebbe diventare ai limiti dell’impraticabilità visto che dall’urna uscirà una tra Barcellona, Borussia Dortmund, Porto, Zenit, Siviglia, Lipsia o Sheriff Tiraspol. Secondo i betting analyst di Goldbet, proprio i catalani rappresentano l’incubo pronto a diventare realtà per una tra Lazio e Napoli: una sfida contro la squadra di Xavi, riporta agipronews, vale 4,75 volte la posta sia per Sarri che per Spalletti, stessa quota riservata anche al Siviglia. Leggermente meglio, invece, potrebbe andare all’Atalanta, eliminata dalla Champions League e quindi destinata ad affrontare una delle seconde classificate nei gironi di Europa League: l’incrocio più probabile è quello con una tra Betis o Real Sociedad, a quota 4,25, mentre l’opzione Braga vale 5,25.