Come la Juve affronterà la sfida contro il Milan? Con Danilo che si è andato ad aggiungere a Alex Sandro tra i difensori in infermeria, non sarebbe una sorpresa, infatti, se la Signora lasciasse campo al Diavolo, aspettando di colpire di rimessa. Questo l'atteggiamento che Massimiliano Allegri potrebbe utilizzare nel big match di San Siro, come riferisce il Corriere dello Sport.