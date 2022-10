Nei momenti difficili, Massimilianonon trova certamente forza dalla tranquillità: no, è in questo momento che prova a esaltarsi, a cambiare la strada vecchia per cercare linfa nuova. In conferenza stampa, e molto più in generale, è una mossa che attendono tutti:Max ha sorriso, rispondendo alla domanda diretta con una risposta che curva: "Magari farò qualcosa che nessuno immagina". Ecco, non in Israele, dove la formazione sarà "solita" e certamente più solida. L'obiettivo è infatti ridare sicurezza alla squadra, anche per questosceglierànel ruolo di mezzala, senza dare ulteriore fondo e disponibilità all'attacco. Niente 4-2-3-1, niente Milik con Di Maria e Vlahovic (più Kostic). Verso il Maccabi, nessuna Allegrata. Solo tanta semplicità.