Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"La Juventus ha trovato il gol di testa in tutte le ultime tre partite di campionato: la squadra bianconera è salita a otto reti di testa in totale in questa Serie A TIM, meno solo di Inter (14) e Lazio (11); lo Spezia di testa ha messo a referto solo due gol (nessuna squadra ha fatto peggio finora)".