Il tecnico Allegri sembra apprezzare la rosa di giocatori a sua disposizione, ma desidera avere maggiore sicurezza, cosa che al momentonon possono garantire., ma il suo ritorno deve essere gestito con cautela dopo un periodo di oltre due anni segnato da difficoltà.Anche Vlahovic, dopo aver giocato uno spezzone di partita con il Real Madrid e attirato attenzione per l'esultanza simile a quella dinell'estate 2019, necessita ancora di un'attenzione particolare e il suo recupero non ha una data precisa.Le principali priorità di mercato per il club riguardano soprattutto il centrocampo e l'attacco. Lukaku è considerato la prima scelta per il reparto avanzato e la trattativa con il Chelsea è stata in corso da un po'.