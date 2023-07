Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laper la stagione 2023-24 sta adottando una politica in cui nessun giocatore è considerato incedibile. Questa è diventata la filosofia del club in questi giorni di preparazione. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot, ritenuto essenziale da Massimiliano, e l'acquisto a titolo definitivo di Arek Milik, considerato un'altra pedina molto utile per il mosaico tattico del tecnico, l'obiettivo principale è la vendita di alcuni calciatori, al fine di fare ulteriori investimenti mirati.