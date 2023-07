Bonucci vuole giocare. Come spesso è capitato, le delusioni in campo gli conferiscono ancora più voglia di mettersi in gioco e dimostrare il suo valore. Si sente di poter essere ancora protagonista e, nonostante i rumors sulla Premier,. Valuterebbe solo eventuali offerte con progetti di primo piano in Europa ma la sua priorità resta l’attuale club, con vista sul prossimo Europeo, in cui vuole confermarsi con l’Italia.