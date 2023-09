Oggi si capirà, come spiega il Corriere dello Sport. Qual è la? La squadra scintillante vista con la Lazio o quella molto simile all'anno scorso, e per questo preoccupante, crollata con il Sassuolo? Per saperlo basterà attendere stasera: la risposta la darà il Lecce, che si presenta allo Stadium guardando sorprendentemente dall'alto la Signora per un incrocio che dirà la verità sullo stato di salute dei bianconeri. «Ho visto la squadra motivata e, soprattutto, dispiaciuta e arrabbiata. Siamo pronti per fare una partita con molta più attenzione» promette Massimiliano Allegri.