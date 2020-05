Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport, Juventus e Barcellona hanno finalmente trovato l'accordo. Sul piatto, i bianconeri sono pronti a mettere Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e 25 milioni di euro. Di risposta, i blaugrana cederebbero Nelson Semedo, laterale destro da tre anni in Catalogna. La notizia è stata smentita da fonti vicine al club bianconero, che hanno prontamente confermato come il brasiliano Arthur sia pedina fondamentale per un eventuale scambio con Pjanic protagonista.