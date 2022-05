Come racconta Tuttosport, in questo momento il Napoli è alle prese con altre due situazioni calde perché, oltre a Koulibaly (che guadagna 6 milioni netti a stagione), anche Fabian Ruiz è in scadenza. Finora i confronti non hanno finora portato a una soluzione, in un senso o nell’altro, con entrambi. La Juventus segue con attenzione quella del difensore centrale, per capire se il Napoli abbia voglia di sedersi a un tavolo per evitare il parametro zero il prossimo anno. La valutazione? Balla tra i 40 e 50 milioni, una cifra impegnativa per le casse bianconere, ma da mettere in preventivo per un giocatore del genere. Con la prospettiva di poter comunque ingaggiarlo tra un anno al costo dello stipendio.