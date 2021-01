Tra Italia e Inghilterra, naturalmente, Graziano Pellé preferirebbe tornare a casa. Tra Inter e Juve, invece, preferirebbe la migliore occasione. Dunque, si è messo in attesa, l'attaccante. Aspetta che si concretizzi una della serie di proposte capitategli sul piatto: a partire da quella bianconera, con Paratici che ha sondato il terreno e che comunque valuta più occasioni. Pellé arriverebbe a Torino a costo zero, con un ingaggio largamente alla portata e un profilo indiscutibilmente internazionale. Certo, pochi gol in Italia, ma ha compensato con l'ottima esperienza al Southampton. A proposito della Premier: ci ha pensato anche il Wolverhampton. E a Graziano l'ultima parola.