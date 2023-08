Come racconta il Corriere dello Sport, perla distanza c’è ancora: l’offerta inglese resta di 20 milioni più bonus rispetto ad una domanda juventina di 30-35 milioni. Gli intermediari sono al lavoro, la trattativa prosegue a fari spenti nel tentativo di trovare la quadratura del cerchio e stringersi la mano. Si vedrà. Nel frattempo Massimiliano Allegri, il principale sponsor dell’operazione, si affida ancora a Vlahovic. DV9 ha vissuto un’estate in bilico sul mercato, ha lavorato duramente per rimettersi in forma e scacciare l’incubo pubalgia, ha saltato il primo test con il Milan ma si è presentato con un gol contro il Real Madrid, cui è seguito quello nell’allenamento con l’Alessandria.