Tante domande per tanta incertezza. Arthur Melo è un giocatore su cui la Juve deve puntare, per forza di cose. Il brasiliano però non è considerato incedibile, il problema semmai consiste nella sua valutazione: rischia di diventare un problema. Pure bello grande.



CAMBIA TUTTO - E se in mezzo cambia qualcosina, l'arrivo di Locatelli in primis, quale sarà il destino di Arthur? Per Calciomercato.com, insieme a Ramsey il brasiliano è potenzialmente sul mercato. Al momento pesa circa 60 milioni a bilancio e una cessione a titolo definitivo è impossibile da chiudere, poiché non ci sarebbe serio acquirente. A maggio c'è stato un contatto con il Psg, poi non se n'è fatto nulla. Oggi Arthur si sta allenando a Ibiza, non si opererà e arriverà in forma al raduno. Le intenzioni? Vorrebbe giocare ancora a Torino.