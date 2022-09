Come racconta Tuttosport, la situazione diora è la stessa di domenica: lanon ha intenzione di esonerarlo. Si tratta di una posizione condivisa ad alti livelli e che, ovviamente, non è da considerarsi immutabile. Ma in questo momento la volontà della proprietà e della dirigenza è quella di far funzionare le cose con l’attuale tecnico. Com’è logico, molto dipenderà anche dai risultati alla ripresa del campionato e della Champions. Dal 2 ottobre al 15 ottobre, la Juventus giocherà ogni tre giorni contro Bologna, Maccabi, Milan, Maccabi e Torino. Cinque partite i cui risultati e le cui prestazioni saranno oggetto di riflessione.